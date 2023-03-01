«Неизведанная территория для «Кэпс» эпохи Овечкина». The Athletic об обменах «Вашингтона»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился мыслями о серии обменов «Вашингтон Кэпиталз».

«Для ясности: цель Маклеллана не в том, чтобы полностью перестроить команду. Его план состоит в том, чтобы использовать горстку ветеранов за 30 для получения драфт-пиков, проспектов и молодых игроков НХЛ, которые могли бы немедленно попасть в состав и помочь вернуть Алекса Овечкина и его окружение в статус претендента на Кубок — чем раньше, тем лучше. Примером может служить 22-летний Сандин или 24-летний защитник из «Аризоны» Джейкоб Чикран, которого связывают с «Вашингтоном».

Это неизведанная территория для «Кэпс» эпохи Ови. На самом деле последняя распродажа была ещё в 2007 году — во втором сезоне Овечкина — когда Рихард Зедник, Дайнюс Зубрус и Джейми Хьюард были обменяны на пики», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.