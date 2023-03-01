Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» может обменять защитника Парэйко, недавно подписавшего долгосрочный контракт

«Сент-Луис» может обменять защитника Парэйко, недавно подписавшего долгосрочный контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист TSN Даррен Дрегер сообщил, что защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко может быть обменян в дедлайн. 29-летний защитник проводит восьмой сезон в составе «Блюз», в котором он становился обладателем Кубка Стэнли.

«Вокруг защитника «Блюз» Колтона Парэйко начинают нарастать слухи. Парень из Альберты, у которого осталось куча времени до истечения контракта, который он подписал в прошлом году сроком до сезона-2029/2030 с кэпхитом в $ 6,5 млн. Следите за обновлениями», — цитирует Дрегера TSN.

Парэйко провёл в НХЛ 554 матча, в которых набрал 225 очков — забросил 50 шайб и отдал 175 результативных передач. «Блюзмены» уже обменяли нескольких ключевых игроков команды, среди которых нападающие Райан О'Райлли, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Новость по теме
Бучневич — о поражениях «Сент-Луиса»: мы по-прежнему команда НХЛ и должны начать побеждать
«Вы не можете испариться!» Российский игрок НХЛ жёстко раскритиковал своих партнёров «Вы не можете испариться!» Российский игрок НХЛ жёстко раскритиковал своих партнёров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023