«Сент-Луис» может обменять защитника Парэйко, недавно подписавшего долгосрочный контракт
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Журналист TSN Даррен Дрегер сообщил, что защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко может быть обменян в дедлайн. 29-летний защитник проводит восьмой сезон в составе «Блюз», в котором он становился обладателем Кубка Стэнли.
«Вокруг защитника «Блюз» Колтона Парэйко начинают нарастать слухи. Парень из Альберты, у которого осталось куча времени до истечения контракта, который он подписал в прошлом году сроком до сезона-2029/2030 с кэпхитом в $ 6,5 млн. Следите за обновлениями», — цитирует Дрегера TSN.
Парэйко провёл в НХЛ 554 матча, в которых набрал 225 очков — забросил 50 шайб и отдал 175 результативных передач. «Блюзмены» уже обменяли нескольких ключевых игроков команды, среди которых нападающие Райан О'Райлли, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
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