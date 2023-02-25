«Вы не можете испариться!» Российский игрок НХЛ жёстко раскритиковал своих партнёров

Главная сенсация последних дней в НХЛ произошла не на льду, а за его пределами. После поражения от «Ванкувера» (2:3 ОТ) нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко выступил с публичной критикой в адрес собственных партнёров.

«Я изо всех сил стараюсь показывать свою лучшую игру и надеюсь, что все находятся на той же волне, – приводит слова Торопченко The Athletic. – Но, к сожалению, это не так. Даже если мы не попадём в плей-офф, я сделаю всё, потому что это хоккей. Вы не можете испариться, особенно когда играете в НХЛ. Вы играете не в пивной лиге или где-то типа того. Вам нужно что-то показывать. Необходимо играть с душой, проявлять характер и быть сильным на каждом участке. Просто играть от души. Но сейчас это не так.

Я не знаю, что происходит. Вы не можете так играть для болельщиков. Нужно играть ради фанатов, ради каждого в команде и особенно ради себя. Команда – это одна семья. Это не вопрос одного игрока. Вы должны вкладываться и проявлять уважение друг к другу.

Можно по пальцам пересчитать, сколько парней просто хотят играть. Как я уже сказал, нам нужно играть ради каждого — и то, как мы играли ради вратаря Джордана Биннингтона, было недостаточно хорошо».

Неудача в игре с «Кэнакс» стала для «блюзменов» четвёртой кряду, хотя одно очко они всё же сумели зацепить. Несмотря на двукратное отставание по броскам, «Сент-Луис» удерживал лидерство в счёте до середины третьего периода – 2:0. Торопченко оформил одну из шайб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но в концовке даже вялые песни у «музыкантов» закончились, и преимущество мгновенно растаяло в тех обстоятельствах, которые этому никак не способствовали. Сначала «Сент-Луис» пропустил результативную контратаку в большинстве, а во время финального штурма соперника защитники буквально расступились перед Андреем Кузьменко – 96-й номер «косаток» успел хлопнуть вратаря по ловушке и со второй попытки добил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пока Кузьменко утопал в объятиях партнёров, расстроенный Биннингтон катался по площадке с опущенной головой. Режиссёрам удалось выловить взгляд Джордана – и ничего, кроме отчаяния, в нём видно не было. Впрочем, кошмарный сон для голкипера на этом не закончился. В овертайме полевые игроки «Сент-Луиса» позволили Элиасу Петтерссону вольготно прокатиться от своей зоны до чужой и прицелиться – а к таким шансам швед относится рачительно. Эффектный гол Петтерссона поставил точку в матче в тот момент, когда до буллитов оставалось 15,4 секунды.

Содержание встречи с «Ванкувером» вышло для «блюзменов» обескураживающим, но с точки зрения результата этот матч – светлое пятно в их новой жизни. Три предыдущие игры «Сент-Луис» уступил с общим счётом 4:15. Самую звонкую пощёчину расстроившемуся оркестру хоккеистов дала «Оттава» (2:7), которая уже шесть сезонов подряд не принимает участия в плей-офф и вряд ли сыграет там в этом сезоне. Всего же за последний месяц у команды Крэйга Беруби девять поражений в 12 матчах.

С середины регулярного чемпионата стало окончательно ясно, что хорошей перспективы на ближайшее будущее у «Сент-Луиса» не просматривается. Де-факто команда потеряла шансы на попадание в топ-16, а старые противоречия и проблемы приобрели хроническую форму.

Чуть больше двух недель назад «Блюз» обменяли Владимира Тарасенко, который в последние годы не был счастлив в команде – сначала по причине неудачной операции на плече, затем из-за того, что ему не доверили капитанскую нашивку.

Простившись с Тарасенко, генеральный менеджер Даг Армстронг официально провозгласил курс на перестройку в клубе: «Мы пытались выжать из этого состава ещё один год. Если вернуться к нашему чемпионскому сезону 2019 года, то мы уже были командой ветеранов. Мы выиграли Кубок Стэнли как ветеранская команда и смогли продержаться ещё три года. Этот сезон стал концом той эпохи. Он официально наступил».

В прошлую субботу «Сент-Луис» избавился ещё от одного ветерана – одного из самых эффективных двусторонних центров лиги, Райана О’Райлли. По сути, на этом трейде сезон для «Блюз» закончился.

К критическому выпаду Торопченко присоединился и Беруби. «Многие наши лидеры не делают свою работу. Почему? Я не знаю, спросите их. Думаю, им плевать на команду. У них нет ни страсти, ни эмоций, ни вдохновения. В этой лиге нельзя играть без всего этого. Им платят много денег, а они не делают свою работу. Конец истории», – сказал главный тренер после поражения от «Ванкувера».

Вряд ли уход лидеров и печальное турнирное положение оправдывают игроков «Сент-Луиса», которыми недовольны Беруби и Торопченко. Тем более что интерес болельщиков к команде не иссякает, несмотря на провалы: из раза в раз на местной арене фиксируют аншлаги. С другой стороны, даже распродав прежних звёзд, «Блюз» не падают ниже низших пределов, а сохраняют статус середняка. Возможно, новым вождям команды просто нужно время, чтобы привыкнуть к изменившимся ролям.