Бучневич — о поражениях «Сент-Луиса»: мы по-прежнему команда НХЛ и должны начать побеждать

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич после поражения в матче с «Сиэтлом» (3:5) сообщил, что команда должна найти способ побежать, несмотря на ослабление состава недавними обменами. Напомним, из-за обменов команду покинули одни из лидеров «Блюз» — Райан О'Райлли, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

«Мы должны заменить этих ребят на площадке. Все эти обмены уже в прошлом. Ребята, которые хотят играть больше, должны активизироваться, так же как и я. Мы всё ещё должны попытаться найти способ. Мы по-прежнему команда НХЛ. Мы должны что-то сделать, чтобы начать выигрывать матчи», — цитирует Бучневича журналист Луи Корач в своём аккаунте в соцсети.

После 60 матчей «Сент-Луис» отстаёт от зоны уайлд-кард на 15 очков в таблице Западной конференции НХЛ. «Блюзмены» уступили в шести матчах кряду.