Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бучневич — о поражениях «Сент-Луиса»: мы по-прежнему команда НХЛ и должны начать побеждать

Бучневич — о поражениях «Сент-Луиса»: мы по-прежнему команда НХЛ и должны начать побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич после поражения в матче с «Сиэтлом» (3:5) сообщил, что команда должна найти способ побежать, несмотря на ослабление состава недавними обменами. Напомним, из-за обменов команду покинули одни из лидеров «Блюз» — Райан О'Райлли, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

«Мы должны заменить этих ребят на площадке. Все эти обмены уже в прошлом. Ребята, которые хотят играть больше, должны активизироваться, так же как и я. Мы всё ещё должны попытаться найти способ. Мы по-прежнему команда НХЛ. Мы должны что-то сделать, чтобы начать выигрывать матчи», — цитирует Бучневича журналист Луи Корач в своём аккаунте в соцсети.

После 60 матчей «Сент-Луис» отстаёт от зоны уайлд-кард на 15 очков в таблице Западной конференции НХЛ. «Блюзмены» уступили в шести матчах кряду.

«Вы не можете испариться!» Российский игрок НХЛ жёстко раскритиковал своих партнёров «Вы не можете испариться!» Российский игрок НХЛ жёстко раскритиковал своих партнёров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023