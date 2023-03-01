Корбит, забивший «Салавату» в ОТ: на удачу надел кофту «Реала». Никогда её не сниму!
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Нападающий «Адмирала» Прохор Корбит подвёл итог встречи с «Адмиралом» (2:1 ОТ).
«Эмоции сумасшедшие, вся игра была туда-сюда, как качели. Забить в овертайме — это очень важно, [ещё и] в первой игре плей-офф. Для меня это сумасшедшие эмоции. Это плей-офф, по-другому здесь никак. Всё на себя, самоотверженно, с сумасшедшей самоотдачей.
Экипировка «Реала» Мадрид? На удачу надел, теперь точно никогда её не сниму!» — цитирует Корбита телеграм-канал дальневосточного клуба.
Напомним, Прохор Корбит установил рекорд дальневосточного клуба, став самым молодым автором гола клуба в истории в плей-офф, забросившим шайбу в овертайме.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
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