«Ак Барс» неожиданно проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ

В Казани завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу нижнекамцев.
На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Порядин. За 15 секунд до конца первой двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Андрей Чивилёв с передачи Павла Порядина. Отметим, что «Нефтехимик» забросил эту шайбу, играя в меньшинстве.
На 57-й секунде второго периода размочил счёт Станислав Галиев с передач Дмитрия Кагарлицкого и Александра Радулова. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Кагарлицкий.
В овертайме победу гостям принёс бросок Андрея Чивилёва.
Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 1 марта 2023
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