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«Ак Барс» неожиданно проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» неожиданно проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ
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В Казани завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу нижнекамцев.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Порядин. За 15 секунд до конца первой двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Андрей Чивилёв с передачи Павла Порядина. Отметим, что «Нефтехимик» забросил эту шайбу, играя в меньшинстве.

На 57-й секунде второго периода размочил счёт Станислав Галиев с передач Дмитрия Кагарлицкого и Александра Радулова. На 11-й минуте периода восстановил равенство в счёте Дмитрий Кагарлицкий.

В овертайме победу гостям принёс бросок Андрея Чивилёва.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
01 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Порядин (Камара) – 13:00 (5x5)   0:2 Чивилёв (Порядин) – 19:45 (4x5)   1:2 Галиев (Кагарлицкий, А. Радулов) – 20:57 (5x4)   2:2 Кагарлицкий – 50:50 (5x4)   2:3 Чивилёв (Порядин, Воробьёв) – 74:54 (5x5)

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.

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