«Тампа-Бэй» обменяла Владислава Наместникова в «Сан-Хосе»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла российского нападающего Владислава Наместникова в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает пресс-служба «акул».
Взамен «Тампа» получила 26-летнего американского нападающего Майки Эйссимонта.
Наместников в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги принял уачстие в 57 встречах, набрав 15 (6+9) очков при показателе полезности "-2".Всего на счету Наместникова 610 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 251 (113+138) очко.
Что касается Эйссимонта, он в нынешнем сезоне принял участие в 39 встречах, набрав 13 (4+9) очков. Примечательно, что «Тампа» станет уже третьей командой для Эйссимонта в нынешнем сезоне, который является для него дебютным в НХЛ.
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