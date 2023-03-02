«Тампа-Бэй» обменяла Владислава Наместникова в «Сан-Хосе»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обменяла российского нападающего Владислава Наместникова в «Сан-Хосе Шаркс», сообщает пресс-служба «акул».

Взамен «Тампа» получила 26-летнего американского нападающего Майки Эйссимонта.

Наместников в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейно лиги принял уачстие в 57 встречах, набрав 15 (6+9) очков при показателе полезности "-2".Всего на счету Наместникова 610 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 251 (113+138) очко.

Что касается Эйссимонта, он в нынешнем сезоне принял участие в 39 встречах, набрав 13 (4+9) очков. Примечательно, что «Тампа» станет уже третьей командой для Эйссимонта в нынешнем сезоне, который является для него дебютным в НХЛ.