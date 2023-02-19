Наместников отметился заброшенной шайбой по ходу матча с «Вегасом»

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости в игре первый период, счёт ничейный — 2:2.

На седьмой минуте встречи российский нападающий гостей Владислав Наместников отличился заброшенной шайбой, открыв счёт в матче. В моменте с голом ему ассистировал соотечественник, Михаил Сергачёв, а также Кори Перри. Для Наместникова эта шайба стала шестой в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. В его активе также семь результативных передам в 52 играх.

Вторую шайбу в составе «Тампы» забросил Стивен Стэмкос, которму ассистировали Виктор Хедман и Никита Кучеров. У хозяев отличились Бретт Хауден и Джонатан Маршессо.