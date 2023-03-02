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Три очка Владимира Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

Три очка Владимира Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На третьей минуте игры счёт открыл Мика Зибанеджад. Ассистировали ему два российских нападающих Владимир Тарасенко и Артемий Панарин. На 16-й минуте голом ответил Оуэн Типпетт.

На 32-й минуте Скотт Лотон с передачи Кевина Хейза вывел хозяев вперёд. Но на 51-й минуте Крис Крайдер с передач всё того же Тарасенко и Винсента Трочек перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход матча решил сам Тарасенко после паса от Филипа Хитила.

Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 25 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Тарасенко, Панарин) – 02:51 (5x4)   1:1 Типпетт – 15:05 (5x4)   2:1 Лотон (Хейз) – 31:16 (5x5)   2:2 Крайдер (Тарасенко, Трочек) – 50:33 (5x5)   2:3 Тарасенко (Хитил, Шнайдер) – 62:32 (3x3)
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