Три очка Владимира Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На третьей минуте игры счёт открыл Мика Зибанеджад. Ассистировали ему два российских нападающих Владимир Тарасенко и Артемий Панарин. На 16-й минуте голом ответил Оуэн Типпетт.

На 32-й минуте Скотт Лотон с передачи Кевина Хейза вывел хозяев вперёд. Но на 51-й минуте Крис Крайдер с передач всё того же Тарасенко и Винсента Трочек перевёл игру в овертайм. В дополнительное время исход матча решил сам Тарасенко после паса от Филипа Хитила.

Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 25 сейвов.