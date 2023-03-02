Коннор Макдэвид повторил достижение Александра Овечкина и Патрика Кейна

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид попал в редкий список рекордсменов по периодам в матче с набранными тремя и более очками.
В момент публикации новости «Эдмонтон Ойлерз» играют с «Торонто Мэйп Лифс». Счёт матча 5:2 и Макдэвид уже успел отметиться двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей в первом периоде игры. Таким образом, он сумел набрать 3+ очка за один период в 21-й игре для себя в Национальной хоккейной лиге. Он догнал по количеству таких периодов российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрика Кейна. У них тоже по 21 периода с тремя и более набранными очками.
Первое место по этому показателю занимает легендарный нападающий Яромир Ягр, у которого 47 таких периодов за карьеру.
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