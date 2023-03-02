Карандин: не понимаю, что происходит с арбитрами в матчах СКА. Вчера Минск простили дважды

Один из лучших арбитров в истории отечественного хоккея Юрий Карандин остался недоволен судейством в первом матче серии между СКА и минским «Динамо» (4:6).

«Не понимаю, что в этом сезоне происходит с арбитрами в матчах с участием Санкт-Петербурга, почему они заваливаются. Вчера Минск простили дважды — в эпизодах с Хайруллиным и Гусевым. Надеюсь, что больше в плей-офф такого судейства не будет.

Удивила ли победа «Адмирала»? Нет, Владивосток играет в скромный, оборонительный, но кубковый хоккей. Смотреть его тяжело, но результат он приносит. Да, Уфа доминировала, но в отличие от прошлых сезонов у неё мало мастеров, способных сыграть индивидуально. В прессе постоянно вижу фамилию Хо-Сэнг, но это совсем не Умарк или Хартикайнен — упустил два отличных момента. Легионеры «Адмирала» во главе с Шулаком сыграли намного полезнее!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Ранее экс главный тренер клубов КХЛ Герман Титов высказывал мнение о слабом судействе матча в Санкт-Петербурге, результатом которого явились два гола минского «Динамо» в большинстве.