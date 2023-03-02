«Детройт» обменял 28-летнего форварда в «Бостон»

«Детройт Ред Уингз» обменял форварда Тайлера Бертуцци в «Бостон», сообщает пресс-служба «Брюинз».

«Красные крылья» за игрока получили выбор в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги в 2024 году и выбор в четвёртом раунде 2025 года. Отмечается, что «Детройт» будет платить 50% от зарплаты хоккеиста.

28-летний нападающий в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Всего в рамках НХЛ Бертуцци сыграл в 305 встречах, в которых набрал 202 (88+114) результативных балла.

«Детройт» после 60 матчей набрал 64 очка и занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. «Бостон» возглавляет таблицу Востока, набрав 99 очков после 60 сыгранных встреч.