Форвард Сэмми Бле продлил контракт с «Сент-Луисом» на год. Он вернулся из «Рейнджерс»

Нападающий Сэмми Бле продлил контракт с «Сент-Луис Блюз» на год, сообщает пресс-служба «блюзменов». Контракт рассчитан на сумму $ 1 млн.

26-летний Бле изначально был выбран «Сент-Луисом» в шестом раунде драфта НХЛ 2017 года и провёл свои первые четыре сезона в «Блюз», прежде чем его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, Сэмми Бле стал участником сделки «Сент-Луиса» с «Рейнджерс» в начале февраля 2023 года. Клуб из Нью-Йорка получил Владимира Тарасенко и финского защитника Нико Микколу. «Блюзмены» получил условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

После возвращения в «Сент-Луис» Бле забил два гола и сделал одну результативную передачу в девяти играх.