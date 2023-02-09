Стали известны подробности сделки «Сент-Луиса» и «Рейнджерс» по Владимиру Тарасенко

Североамериканский журналист Молли Уокер в своём «твиттере» рассказала подробности о сделке «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» по российскому нападающему Владимиру Тарасенко.

Так, кроме Тарасенко, клуб из Нью-Йорка получил финского защитника Нико Микколу.

«Сент-Луис» получил условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвёртом раунде драфта в 2024 году, форварда «Рейнджерс» Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Также отмечается, что «блюзмены» будут платить 50% зарплаты от $ 7,5 млн контракта Тарасенко, который рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Напомним, это не первый обмен «Сент-Луиса» и «Рейнджерс» российского игрока. 24 июля 2021 года Павел Бучневич был обменян из «Нью-Йорка» в стан «блюзменов».