Дмитрий Орлов отметился результативными действиями в третьем матче подряд за «Бостон»

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Во втором периоде российский защитник Дмитрий Орлов забил гол и отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал очки в третьем матче подряд за «Бостон».

В нынешнем сезоне Орлов провёл за «Бостон» четыре матча в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 4 гола и три результативные передачи.

Орлов начинал сезон в «Вашингтон Кэпиталз», за который провёл 43 матча в регулярном чемпионате, в которых забил три гола и сделал 16 результативных передач.