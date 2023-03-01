Русский хоккеист повторил рекорд легенды в НХЛ! Такого преображения Орлова не ждал никто

Дмитрий Орлов очень быстро освоился в «Бостоне». После перехода из «Вашингтона» ему понадобился только один матч на раскачку. «Дебют был непростым, потому что тут другая система. Но ребята и тренеры помогают. Я 11 лет провёл в одной команде, непросто перестраиваться. Сделал ошибку, когда мы пропустили, но я буду лучше. Тренеры показывали мне видео, чем больше я буду играть в этой системе, тем лучше буду адаптироваться», — рассказывал защитник после первого матча в составе «мишек».

«Дмитрий добавит нам разноплановости, потому что может играть как справа, так и слева. Он и в атаке играет, и в силовой хоккей, к тому же обладает огромным опытом, выигрывал Кубок Стэнли», — так характеризовал россиянина генменеджер клуба Дон Суини.

Орлов сразу же принялся демонстрировать все свои сильные стороны. В первом матче с «Ванкувером» он очков не набрал и заработал «-1», но главный тренер Джим Монтгомери всё равно очень его хвалил. Ну а дальше Орлов развернулся на полную катушку. Две передачи в матче с «Эдмонтоном», а сегодня – первый дубль в сезоне, которым он прервал свою 15-матчевую безголевую серию.

«Бостон» завершил выезд матчем с «Калгари». Второй матч за два дня, третий – за четыре дня, но у Орлова оказалось достаточно энергии, чтобы открыть счёт голам за «Бостон» и войти в историю клуба. Он повторил рекорд великого Здено Хары, став вторым защитником в истории, который набрал пять очков в первых трёх матчах за бостонскую команду. Шикарное начало!

В начале первого периода защитник открыл счёт после прохода через полплощадки. У «Калгари» было достаточно игроков в обороне – сразу четыре – но все они просто расступились перед российским защитником.

«Бостону» понадобилось три матча, чтобы превратить Дмитрия Орлова в Бобби Оррлова», — пошутил журналист Пит Блэкбёрн.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Через несколько минут Орлов от души приложился по шайбе, которая пришла к нему со вбрасывания – 2:0! Россиянин раззабивался как раз в тот момент, когда у «Брюинз» на фоне усталости наметились некоторые проблемы с атакой. Это был всего лишь четвёртый бросок «Бостона» из пяти за весь период, при этом Орлов реализовал два из двух!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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«Огоньки» в это время нагружали Линуса Улльмарка всем, чем могли, нанося по 20 бросков за период и подолгу запирая «Бостон» в обороне. Главный претендент на «Везину» держал марку и делал всё, что было в его силах, но такое беспрецедентное давление в итоге принесло «Калгари» плоды.

В начале второго периода Блейк Коулман воспользовался очередной ошибкой «Бостона» в обороне, а в третьем периоде Диллон Дюбе уравнял положение команд. Ещё через 77 секунд Джонатан Юбердо вывел «Калгари» вперёд.

Затем «Бостон» получил большинство, и Орлов набрал третье очко за матч! Джейк Дебраск попал под силовой Никиты Задорова, который вместе с соперником свалил и своего игрока. Наш же защитник в это время выдал идеальный пас на Павла Заху, который прокрался за спины защитников и расстрелял Якоба Маркстрёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» выиграл в овертайме благодаря голу Чарли Макэвоя и продлил победную серию до восьми матчей. Но этого бы не было без геройств Улльмарка, который отразил 54 броска и стал второй звездой матча. И без первой звезды Орлова, который дотащил «мишек» до овертайма.

Мы, конечно, знали, что Орлов – классный атакующий защитник. Но такого мгновенного преображения вряд ли кто-то ожидал. Пять очков в двух матчах, при том что за 43 матча в «Вашингтоне» в этом году он набрал 16. Можно только порадоваться за Дмитрия и пожелать ему ни в коем случае не останавливаться.