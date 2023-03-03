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Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго»

Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали гости со счётом 5:2.

На 11-й минуте встречи Джеймс Бенн открвл счёт голам. На 16-й минуте Коул Гуттман сравнял. Но спустя две минуты вновь вывел гостей вперёд гол Роопе Хинца.

На 21-й минуте Сет Джонс опять сделал счёт равным. На 41-й минуте у гостей отличился Джейми Бенн с передачи российского нападающего Евгения Дадонова. Эсса Линделль забил за гостей на 59-й минуте. А на последней минуте игры Хинц оформил хет-трик.

Евгений Дадонов продолжает укреплять свои позиции в новом клубе. После обмена в новый клуб россиянин набирает очки в каждом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Павелски, Хейсканен) – 10:21 (5x4)   1:1 Гуттман (Джонсон, Тинорди) – 15:54 (5x5)   1:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 17:05 (5x4)   2:2 Джонс – 20:26 (5x5)   2:3 Бенн (Дадонов, Джонстон) – 40:45 (5x5)   2:4 Линделль (Павелски) – 58:35 (en)   2:5 Хинц (Робертсон) – 59:46 (en)
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