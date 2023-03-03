Голевая передача Евгения Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго»

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Даллас Старз». В этой игре победу одержали гости со счётом 5:2.

На 11-й минуте встречи Джеймс Бенн открвл счёт голам. На 16-й минуте Коул Гуттман сравнял. Но спустя две минуты вновь вывел гостей вперёд гол Роопе Хинца.

На 21-й минуте Сет Джонс опять сделал счёт равным. На 41-й минуте у гостей отличился Джейми Бенн с передачи российского нападающего Евгения Дадонова. Эсса Линделль забил за гостей на 59-й минуте. А на последней минуте игры Хинц оформил хет-трик.

Евгений Дадонов продолжает укреплять свои позиции в новом клубе. После обмена в новый клуб россиянин набирает очки в каждом матче.