Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» на выезде

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1.

Главным героем матча стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший дубль. Эта шайба стала для Кирилла 39-й в текущем сезоне. Отметим девять бросков по воротам в исполнении Капризова. Российский нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов отметился результативной передачей при игре в большинстве и набрал первые очки за новый клуб после обмена из «Рейнджерс».

«Миннесота» одержала третью победу подряд и 5 марта встретится на выезде с «Калгари Флэймз». «Дикари» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.