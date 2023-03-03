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Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» на выезде

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» на выезде
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1.

Главным героем матча стал российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, оформивший дубль. Эта шайба стала для Кирилла 39-й в текущем сезоне. Отметим девять бросков по воротам в исполнении Капризова. Российский нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов отметился результативной передачей при игре в большинстве и набрал первые очки за новый клуб после обмена из «Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Цуккарелло, Сперджен) – 00:44 (5x5)   1:1 Бёзер (Кравцов, Гарланд) – 14:03 (5x4)   1:2 Капризов (Хартман, Ривз) – 23:40 (5x5)

«Миннесота» одержала третью победу подряд и 5 марта встретится на выезде с «Калгари Флэймз». «Дикари» одержали седьмую победу в последних восьми матчах.

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