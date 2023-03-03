Фридман рассказал об изменении планов «Вашингтона» в отношении 31-летнего ван Римсдайка
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Известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере» рассказал о планах «Вашингтон Кэпиталз» по поводу 31-летнего защитника Тревора ван Римсдайка.
«Слышал, что «Вашингтон» решил оставить Тревора ван Римсдайка из-за текущей ситуации с травмами среди защитников. Ходят слухи, что игрок и команда обсуждали продление срока после дедлайна, но на данный момент это не подтверждено», — говорится в сообщении.
Отметим, что сейчас у «Вашингтона» есть повреждения разной степени тяжести у Джона Карлсона, Ника Дженсена и Мартина Фехервари. Ван Римсдайк принял участие в 63 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 18 очков.
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