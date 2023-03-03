«Лос-Анджелес» обменял сына легендарного Клода Лемье в «Филадельфию»

«Лос-Анджелес Кингз» совершил обмен с «Филадельфией Флайерз», сообщает TSN.
В результате сделки 26-летний канадский форвард Зак Макьюэн стал «королём». В обратном направлении последовал 26-летний нападающий Брендан Лемье — сын легендарного Клода Лемье. Кроме того, «лётчики» получили право выбора в пятом раунде драфта НХЛ в 2024 году.
В текущем регулярном чемпионате Макьюэн принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач, суммарно набрав девять очков при показателе полезности «-9». Его соглашение со среднегодовой зарплатой $ 925 тыс. действует до конца нынешнего сезона.
Лемье в 27 встречах записал на свой счёт 3 (0+3) очка при коэффициенте полезности «-6». Его контракт также рассчитан до конца сезона. Кэпхит составляет $ 1,35 млн.
- 3 марта 2023
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