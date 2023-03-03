Главный тренер «Лос-Анджелеса» оценил дебют Гаврикова за клуб в матче с «Монреалем»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан остался доволен дебютом российского защитника Владислава Гаврикова за «Кингз». Россиянин провёл на площадке чуть больше 16 минут и отметился двумя штрафными минутами в матче с «Монреалем» (3:2).

«Сегодня ему пришлось выслушать много наставлений от тренеров и персонала клуба, которые он моментально принял, а затем применил это на льду. Я думаю, что он действительно хорошо провёл свой первый матч», — цитирует тренера пресс-служба калифорнийского клуба.

Напомним, «Коламбус» обменял Гаврикова и вратаря Йоонаса Корписало в «Лос-Анджелес» на голкипера Джонатана Куика. Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».