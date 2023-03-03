Радулов спровоцировал массовую драку в матче с «Нефтехимиком» и уложил соперника на лёд

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает нижнекамский «Нефтехимик». К середине второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.
На 32-й минуте в матче произошла массовая драка. Хоккеисты «Ак Барса» пошли защищать вратаря Тимура Билялова, зафиксировавшего шайбу. В потасовке приняли участие как минимум восемь игроков обеих команд, однако особо активно себя проявил 36-летний нападающий казанцев Александр Радулов. Форвард дважды апперкотами укладывал на лёд Андрея Чивилёва. В итоге в драку пришлось вмешаться судьям, чтобы разнять хоккеистов.
По итогам этого эпизода Александр Радулов получил 2+5+10 за грубость, драку и за то, что стал зачинщиком потасовки. Илья Сафонов, Максим Гончаров и Андрей Чивилёв получили по пять минут штрафа за драку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 3 марта 2023
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