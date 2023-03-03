Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов спровоцировал массовую драку в матче с «Нефтехимиком» и уложил соперника на лёд

Радулов спровоцировал массовую драку в матче с «Нефтехимиком» и уложил соперника на лёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает нижнекамский «Нефтехимик». К середине второго периода счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 32-й минуте в матче произошла массовая драка. Хоккеисты «Ак Барса» пошли защищать вратаря Тимура Билялова, зафиксировавшего шайбу. В потасовке приняли участие как минимум восемь игроков обеих команд, однако особо активно себя проявил 36-летний нападающий казанцев Александр Радулов. Форвард дважды апперкотами укладывал на лёд Андрея Чивилёва. В итоге в драку пришлось вмешаться судьям, чтобы разнять хоккеистов.

По итогам этого эпизода Александр Радулов получил 2+5+10 за грубость, драку и за то, что стал зачинщиком потасовки. Илья Сафонов, Максим Гончаров и Андрей Чивилёв получили по пять минут штрафа за драку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Новость по теме
Александр Радулов не стал отвечать на вопрос о бонусе в размере 90 млн рублей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023