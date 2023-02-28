Александр Радулов не стал отвечать на вопрос о бонусе в размере 90 млн рублей

Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поделился мыслями перед стартом серии первого раунда плей-офф с «Нефтехимиком». Кроме того, форвард не стал отвечать на вопрос о бонусах за попадание в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.

«Ощущения хорошие, мы долго этого ждали. Это самое интересное в хоккее. С какой формой команда подходит к плей-офф? Завтра посмотрим, игра покажет. «Нефтехимик» — хорошая команда, быстрая, молодая и неуступчивая. Считаю, что у них в целом хороший сезон, если только не считать начала. Думаю, будет хорошая серия.

Обращал ли внимание на разговоры о моих бонусах? Следующий вопрос», — приводит слова Радулова «Бизнес Online Спорт».

Отметим, что ранее появилась информация, согласно которой российский нападающий получит 90 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров. Радулову удалось попасть и удержаться в топ-3 в последнем матче чемпионата с «Авангардом».