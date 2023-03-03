Глотов: пусть канадцы лезут под кожу, СКА будет топтать их

Нападающий СКА Василий Глотов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (6:2, 1-1).

«Выиграли – самое главное, едем в поездку с хорошим настроением. Продолжим показывать свою игру. Канадцы играют в канадский хоккей, лезут под кожу. Стараемся не обращать на это внимания, играть в свой хоккей, на сколько дают, продавливаем свою систему.

Мой гол? Конечно, я так задумал, это смекалка. Вратарь перекрыл низ, я среагировал. Там ещё Гусь с Жигой подсказали. Жига кричал с синей линии, чтобы я парашютик сделал. Я услышал, сразу вспомнил. Партнёры подсказали, я исполнил.

Партнёры шикарные, я оказался в нужном месте в нужное время. Хотелось сыграть первую игру, спасибо, что доверили сейчас. Много было энергии, настроя, даже соскучился по хоккею. Внутренняя энергия лишняя накопилась, постарался направить её в правильное русло. Слава богу, получилось. Но самое главное, что этот гол задал темп команде. Рад, что вложил частичку пазла, но неважно, кто забивает, главное, что СКА выиграл.

15 тыс. белорусов в Минске будут жаждать канадский мощный хоккей? Прекрасно, будем питаться этой энергией, направлять её в сторону нашей команды. Будет шумно – классно. Пусть лезут под кожу, пусть шумят, мы будем всё переворачивать в свою пользу и топтать их.

Травма Яшкина? У нас все бойцы, Яша не просто так с нашивкой играет, он ведёт команду за собой, примером показал. Ни у кого сомнений даже не было, на скамейке все поняли, что он выйдет на второй период. Пришли в раздевалку, он был уже почти готов, через пару минут вышел из докторской, как будто ничего не было. Профессионал!

После первой игры с тренерским штабом был разговор, и внутри команды парой слов перекинулись. Играли не в хоккей СКА, вообще не наш стиль. Это домашняя игра, первая игра плей-офф, столько людей пришло поддержать. Немного неудобно, такой хоккей люди не привыкли от нас видеть. Поговорили, что исправить, тренеры подсказали с отрезками на видео. Это нас задело и сплотило. Хорошо, что это произошло в начале, что минчане преподнесли такой урок. Сегодня мы сделали огромный шаг вперёд отчасти благодаря тому поражению», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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