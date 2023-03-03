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СКА сравнял счёт в серии с минским «Динамо». Подопечные Р. Ротенберга забросили пять шайб

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).

На 13-й минуте Василий Глотов вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Игорь Ожиганов. На 16-й минуте Святослав Гребенщиков удвоил преимущество санкт-петербургской команды. Через 67 секунд Игорь Ожиганов забросил третью шайбу. На 34-й минуте Райан Спунер отыграл один гол. В третьем периоде по разу отличились Марат Хуснутдинов, Никита Пышкайло и Степан Фальковский.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 5 марта. Команды сыграют в Минске.