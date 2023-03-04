А. Юдин о матче СКА – «Динамо» Мн: гости весь матч охотились на Яшкина, хулиганили

Бывший игрок СКА, тренер Александр Юдин подвел итоги вторых матчей плей-офф Кубка Гагарина.

«Все-таки вторые матчи показали, что результаты первого дня были скорее стечением обстоятельств. Кто-то, как СКА, потерял тонус из-за простоя, кто-то, как «Ак Барс», проспал начало, у кого-то, как у «Салавата», вылезли проблемы с реализацией. Сегодня все встало на свои места. Минску не помогла даже грубость – гости весь матч охотились на Яшкина, хулиганили, чуть не вывели из игры еще и Хайруллина, но преимущество СКА было слишком заметным. Главное – что петербуржцы наладили оборону, таких провалов, как позавчера у них не было – видно, что тренеры плодотворно провели эти два дня. Похожим образом складывался матч в Казани, да и голкиперы «Адмирала» и «Витязя» показали, что они все же не железные. В целом же плей-офф начался как надо – много жесткости, интересных результатов, тренерских решений. Думаю, если фавориты заберут третьи игры, то в сериях многое будет ясно», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».