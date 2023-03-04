Ассист Костина и 3 голевые передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»

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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе победителей три хоккеиста, а именно Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Кайлер Ямамото отличились дублями. Российский нападающий Клим Костин записал в свой актив результативную передачу. Канадский форвард Коннор Макдэвид отметился тремя ассистами, однако забить по ходу матча не смог, прервав свою голевую серию.

У гостей забивали Аксель Юнссон-Фьелльбю, Марк Шайфли, а также Бренден Диллон.

«Эдмонтон» и «Виннипег» располагаются на четвёртых местах Тихоокеанского и Центрального дивизионов соответственно.