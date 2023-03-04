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Ассист Костина и 3 голевые передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»

Ассист Костина и 3 голевые передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

В составе победителей три хоккеиста, а именно Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Кайлер Ямамото отличились дублями. Российский нападающий Клим Костин записал в свой актив результативную передачу. Канадский форвард Коннор Макдэвид отметился тремя ассистами, однако забить по ходу матча не смог, прервав свою голевую серию.

У гостей забивали Аксель Юнссон-Фьелльбю, Марк Шайфли, а также Бренден Диллон.

«Эдмонтон» и «Виннипег» располагаются на четвёртых местах Тихоокеанского и Центрального дивизионов соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 02:06 (5x4)   2:0 Ньюджент-Хопкинс – 21:44   3:0 Ямамото (Ньюджент-Хопкинс) – 29:18 (5x5)   4:0 Ямамото (Костин, Кулак) – 29:58 (5x5)   5:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 42:26 (5x4)   5:1 Юнссон-Фьелльбю (Густафссон, Мяэналанен) – 46:22 (5x5)   6:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ямамото) – 47:27 (5x5)   6:2 Шайфли (Нидеррайтер) – 51:49 (5x4)   6:3 Диллон (Юнссон-Фьелльбю, Мяэналанен) – 52:55 (5x5)
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