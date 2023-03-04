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«Авангард» уверенно обыграл «Сибирь» и сравнял счёт в серии

«Авангард» уверенно обыграл «Сибирь» и сравнял счёт в серии
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пайгин (Михайлов) – 14:32 (5x5)   1:1 Шаров (Пьянов, Бутузов) – 26:45 (5x4)   2:1 Якупов (Толчинский, Чистяков) – 32:39 (5x5)   3:1 Толчинский (Якупов, Бродхёрст) – 36:20 (5x5)   4:1 Дедунов (Жарков) – 49:42 (5x5)

На 15-й минуте Зият Пайгин с передачи Никиты Михайлова вывел омичей вперёд. На 27-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 33-й минуте Наиль Якупов вывел вперёд «ястребов». На 37-й минуте Сергей Толчинский увеличил преимущество «Авангарда». На 50-й минуте Павел Дедунов с передачи Владимира Жаркова забил четвёртый гол.

Сергей Толчинский и Наиль Якупов набрали по два (1+1) очка.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 6 марта. Команды сыграют в Новосибирске.

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