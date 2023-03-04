«Авангард» уверенно обыграл «Сибирь» и сравнял счёт в серии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

На 15-й минуте Зият Пайгин с передачи Никиты Михайлова вывел омичей вперёд. На 27-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, сравнял счёт. На 33-й минуте Наиль Якупов вывел вперёд «ястребов». На 37-й минуте Сергей Толчинский увеличил преимущество «Авангарда». На 50-й минуте Павел Дедунов с передачи Владимира Жаркова забил четвёртый гол.

Сергей Толчинский и Наиль Якупов набрали по два (1+1) очка.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 6 марта. Команды сыграют в Новосибирске.