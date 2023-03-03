Крикунов прокомментировал поражение «Авангарда» в матче с «Сибирью»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов оценил поражение «Авангарда» в первом матче серии с «Сибирью» (1:2 ОТ).

«Возможно ли на протяжении всей серии поддерживать такой уровень плотности в защите, как делала «Сибирь» в первом матче серии? Почему бы и нет. «Сибирь» же и поддерживала, они шли на втором месте. Главное, чтобы сил хватило — вот это другой вопрос.

Изменил ли первый матч расклады в серии? Особо не изменил. Понятно, что по составу Омск посильнее. Но «Сибирь» в этом году хорошо играет, коллектив у них сложился. Команда почувствовала вкус к победам, и они сражаются, не сдаются», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.