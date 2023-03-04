«Состоялся серьёзный разговор с командой». Мартемьянов — после поражения от «Авангарда»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался после поражения от «Авангарда» (1:4, 1-1).

«Мы проиграли прежде всего в своём боевом духе. Проиграно очень много единоборств. Заряженность на борьбу, на игру на пятаке, на броски – всё это было проиграно. По праву доминировал «Авангард». Сейчас состоялся серьёзный разговор с командой. Будем исправлять ситуацию в нашей игре. Каким будет результат, конечно, ответить невозможно. Но, я думаю, следующий матч будет немножко другим.

Почему заменили вратаря после первой игры? Денис Костин предыдущий матч в чемпионате отыграл неплохо, уверенно. В принципе, у нас вратари не такие опытные бойцы, они ещё растут и набираются опыта. Я считаю, что нормально сегодня играл. Там, в принципе, его голов нет. Особых сомнений по вратарю у меня не было», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.