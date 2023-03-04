Впервые в истории КХЛ во всех парах первого раунда ничья после двух матчей серий

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0). Череповчане сравняли счёт в серии — 1-1.

Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, впервые в восьми парах первого раунда плей-офф зафиксирован ничейный счёт после первых двух матчей серий. После четырёх игровых дней каждая из 16 команд-участниц плей-офф одержала по одной победе.

«Авангард» — «Сибирь» — 1-1

«Автомобилист» — «Металлург» — 1-1

«Торпедо» — «Динамо» (Москва) — 1-1

ЦСКА — «Северсталь» — 1-1

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1-1

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 1-1

СКА — «Динамо» (Минск) — 1-1

«Локомотив» — «Витязь» — 1-1

Кроме того, впервые в истории КХЛ во всех парах первого раунда понадобится как минимум пять матчей для определения победителя.