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«Северсталь» вырвала победу во втором овертайме матча с ЦСКА и сравняла счёт в серии

«Северсталь» вырвала победу во втором овертайме матча с ЦСКА и сравняла счёт в серии
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Суворов – 04:38 (5x5)   1:1 Каменев (Плотников) – 48:31 (5x5)   2:1 Григоренко (Мамин, Соркин) – 49:15 (5x5)   2:2 Тимашов (Луговяк, Вовченко) – 51:17 (5x5)   2:3 Гуслистов (Пресс, Суворов) – 82:25 (5x5)

На пятой минуте Александр Суворов вывел череповчан вперёд. Второй период прошёл без голов. На 49-й минуте Владислав Каменев с передачи Сергея Плотникова сравнял счёт. Через 44 секунды Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Максим Соркин. На 52-й минуте Николай Тимашов восстановил равенство в счёте. На 83-й минуте Никита Гуслистов принёс «Северстали» победу.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 6 марта. Команды сыграют в Череповце.

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