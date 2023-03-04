«Северсталь» вырвала победу во втором овертайме матча с ЦСКА и сравняла счёт в серии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).
На пятой минуте Александр Суворов вывел череповчан вперёд. Второй период прошёл без голов. На 49-й минуте Владислав Каменев с передачи Сергея Плотникова сравнял счёт. Через 44 секунды Михаил Григоренко вывел армейцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Максим Соркин. На 52-й минуте Николай Тимашов восстановил равенство в счёте. На 83-й минуте Никита Гуслистов принёс «Северстали» победу.
Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 6 марта. Команды сыграют в Череповце.
- 4 марта 2023
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