Пять очков Котканиеми и гол Андрея Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Тампу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

В составе победителей хет-трик оформил Теуво Терявяйнен и по разу отличились российский нападающий Андрей Свечников, Шейн Гостисбер и Еспери Котканиеми. На счету Котканиеми также ассистентский покер.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Нападающий Никита Кучеров также не записал на свой счёт результативных действий.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Тампа» сыграет с «Филадельфией Флайерз». Оба матча пройдут 8 марта.