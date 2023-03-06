Форварда «Вегаса» Барбашёва признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала трёх лучших хоккеистов игрового дня.

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв признан третьей звездой. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3) 27-летний хоккеист забросил свои первые шайбы после обмена из «Сент-Луис Блюз», оформив дубль.

На втором месте — нападающий «Каролины Харрикейнз» Еспери Котканиеми. Во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:0) финн набрал 5 (1+4) очков.

Лучшим игроком дня признан форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен, оформивший хет-трик в игре с «Тампой».

В текущем сезоне Барбашёв провёл за «Сент-Луис» и «Вегас» 63 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка с показателем полезности «-7».