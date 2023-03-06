Дубль Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Монреаль», у Гурьянова «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Иван Барбашёв и ещё по разу отличились Ши Теодор и Райлли Смит.

За «Монреаль» забивали Майк Мэтисон, Алекс Бельзиль и Рафаэль Арве-Пинар. Российский нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Вегас» продлил победную серию до трёх побед. «Монреаль», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Монреаль» встретится с «Каролиной Харрикейнз».