Дубль Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Монреаль», у Гурьянова «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Иван Барбашёв и ещё по разу отличились Ши Теодор и Райлли Смит.
За «Монреаль» забивали Майк Мэтисон, Алекс Бельзиль и Рафаэль Арве-Пинар. Российский нападающий Денис Гурьянов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Вегас» продлил победную серию до трёх побед. «Монреаль», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче «Вегас» сыграет с «Флоридой Пантерз», а «Монреаль» встретится с «Каролиной Харрикейнз».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Теодор (Блюгерс) – 12:37 (5x5) 2:0 Барбашёв (Айкел, Маршессо) – 19:41 (5x5) 3:0 Смит (Карлссон) – 27:20 (5x5) 3:1 Мэтисон (Друен) – 42:04 (5x5) 4:1 Барбашёв (Амадио, Хаг) – 47:44 (5x5) 4:2 Бельзиль (Пеццетта, Эдмундсон) – 48:08 (5x5) 4:3 Арве-Пинар (Юлёнен, Судзуки) – 48:42 (5x5)
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