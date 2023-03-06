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«Горжусь своими пацанами». Мартемьянов высказался после поражения «Сибири» от «Авангарда»

«Горжусь своими пацанами». Мартемьянов высказался после поражения «Сибири» от «Авангарда»
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о поражении от «Авангарда».

«Хотел бы поблагодарить команду за то, что билась до конца. Не хотели проигрывать, но, к сожалению, подвели удаления. А так хорошая, боевая игра была. Соперник очень чётко играл, когда повели в счёте. Очень самоотверженно и чётко в обороне. Вратарь неплохо выглядел. Результат такой, какой он есть. Мы не унываем, и я, честно говоря, горжусь своими пацанами, что они лезли до конца и играли до конца. Молодцы, это задел на следующий матч. Надеюсь, что мы эту серию всё-таки перевернём подальше.

Гол Мёрфи — месседж в следующий матч? Я на это надеюсь. Команды обе на пределе нервов. После матча стычки были, никто не хочет уступать в серии, матче, эпизоде. Боевая серия будет, надеюсь.

Голубева заменил Основин? Не очень доволен выполнением игрового задания Голубевым. Основин молодец, хорошо вписался, выполнял игровое задание от и до, хотя не так много играл, претензий по самоотдаче и по выполнению игрового задания к нему нет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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