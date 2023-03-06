«Авангард» обыграл «Сибирь», едва не упустив преимущество в 3 гола, и вышел вперёд в серии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

На третьей минуте Егор Аланов, реализовав численное большинство с передачи Максима Сушко, вывел новосибирцев вперёд. На восьмой минуте Сергей Толчинский после паса Ивана Телегина сравнял счёт. На 15-й минуте Владимир Ткачёв вывел омскую команду вперёд. На 34-й минуте Корбан Найт с передачи Алексея Береглазова забил третий гол. Все три шайбы «Авангард» забросил в численном большинстве. На 43-й минуте Сергей Толчинский оформил дубль. На 54-й минуте Никита Шашков отыграл один гол. На 60-й минуте Тревор Мёрфи сократил отставание в счёте до минимума.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Новосибирске.