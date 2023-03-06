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«Авангард» обыграл «Сибирь», едва не упустив преимущество в 3 гола, и вышел вперёд в серии

«Авангард» обыграл «Сибирь», едва не упустив преимущество в 3 гола, и вышел вперёд в серии
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
1:0 Аланов (Сушко) – 02:34 (5x4)   1:1 Толчинский (Телегин) – 07:41 (5x4)   1:2 Ткачёв (Бродхёрст, Буше) – 14:42 (5x4)   1:3 Найт (Береглазов) – 33:51 (5x4)   1:4 Толчинский – 42:10 (5x5)   2:4 Шашков (Сушко, Бек) – 53:54 (5x5)   3:4 Мёрфи (Бутузов, Шаров) – 59:08 (6x4)

На третьей минуте Егор Аланов, реализовав численное большинство с передачи Максима Сушко, вывел новосибирцев вперёд. На восьмой минуте Сергей Толчинский после паса Ивана Телегина сравнял счёт. На 15-й минуте Владимир Ткачёв вывел омскую команду вперёд. На 34-й минуте Корбан Найт с передачи Алексея Береглазова забил третий гол. Все три шайбы «Авангард» забросил в численном большинстве. На 43-й минуте Сергей Толчинский оформил дубль. На 54-й минуте Никита Шашков отыграл один гол. На 60-й минуте Тревор Мёрфи сократил отставание в счёте до минимума.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу омичей. Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Новосибирске.

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