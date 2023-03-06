«Авангард» нанёс всего 12 бросков в матче с «Сибирью». Этого хватило для победы

«Авангард» нанёс всего 12 бросков в створ в матче первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2022/2023 с «Сибирью». В первом периоде омичи бросили по воротам соперников шесть раз, во втором и в третьем — по три раза. Этого хватило для победы.

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин совершил лишь восемь спасений. Его коллега по амплуа, вратарь омичей Василий Демченко отразил 34 из 37 бросков. Новосибирцы смогли «пробить» российского вратаря три раза, причём дважды — лишь в третьем периоде.

Напомним, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).