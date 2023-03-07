Защитник «Вашингтона» прокомментировал гол Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»

Шведский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Кроме того, хоккеист прокомментировал свой гол и голевую передачу на Александра Овечкина.

«К счастью, я немного коснулся шайбы и она зашла в ворота, но сегодня нам это не помогло. Конечно, всё равно приятно положить начало своим голам.

Ассист на Овечкина? Я сделал не так уж много. Это его фирменная точка», — приводит слова Сандина официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).