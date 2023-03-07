Защитник «Вашингтона» прокомментировал гол Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом»

Шведский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин высказался после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Кроме того, хоккеист прокомментировал свой гол и голевую передачу на Александра Овечкина.
«К счастью, я немного коснулся шайбы и она зашла в ворота, но сегодня нам это не помогло. Конечно, всё равно приятно положить начало своим голам.
Ассист на Овечкина? Я сделал не так уж много. Это его фирменная точка», — приводит слова Сандина официальный сайт НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
- 7 марта 2023
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:17
-
10:50
-
10:33
-
10:12
-
09:48
-
09:32
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:08
-
08:52
-
08:44
-
08:31
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:30
-
07:21
-
07:11
-
07:07
-
06:50
-
06:41
-
06:25
-
06:16
-
06:07