Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортивный директор «Спартака» ответил на вопрос о главном тренере красно-белых

Спортивный директор «Спартака» ответил на вопрос о главном тренере красно-белых
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о ситуации с главным тренером красно-белых.

«Решён ли вопрос с главным тренером? Пока идёшь от кабинета до пресс-конференции — узнаёшь о пяти новых кандидатах в интернете. Пока сложно сказать. Слухи комментировать не будем. Команда соберётся после паузы, тренерский штаб подведёт итоги со своей стороны, скажет, что не получилось. Возможно, кто-то из тренеров получит предложение остаться в системе на определённых ролях. У тренерского штаба контракты до 30 апреля. Дальше посмотрим», — цитирует Беляева сайт КХЛ.

Москвичи в прошедшей регулярке набрали 64 очка после 68 матчей и заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Новость по теме
В ХК «Спартак» оценили итоги сезона. Клуб не попал в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023