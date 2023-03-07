Спортивный директор «Спартака» ответил на вопрос о главном тренере красно-белых

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о ситуации с главным тренером красно-белых.

«Решён ли вопрос с главным тренером? Пока идёшь от кабинета до пресс-конференции — узнаёшь о пяти новых кандидатах в интернете. Пока сложно сказать. Слухи комментировать не будем. Команда соберётся после паузы, тренерский штаб подведёт итоги со своей стороны, скажет, что не получилось. Возможно, кто-то из тренеров получит предложение остаться в системе на определённых ролях. У тренерского штаба контракты до 30 апреля. Дальше посмотрим», — цитирует Беляева сайт КХЛ.

Москвичи в прошедшей регулярке набрали 64 очка после 68 матчей и заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции.