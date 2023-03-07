Спортивный директор «Спартака» ответил на вопрос о главном тренере красно-белых
Поделиться
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о ситуации с главным тренером красно-белых.
«Решён ли вопрос с главным тренером? Пока идёшь от кабинета до пресс-конференции — узнаёшь о пяти новых кандидатах в интернете. Пока сложно сказать. Слухи комментировать не будем. Команда соберётся после паузы, тренерский штаб подведёт итоги со своей стороны, скажет, что не получилось. Возможно, кто-то из тренеров получит предложение остаться в системе на определённых ролях. У тренерского штаба контракты до 30 апреля. Дальше посмотрим», — цитирует Беляева сайт КХЛ.
Москвичи в прошедшей регулярке набрали 64 очка после 68 матчей и заняли девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
Новость по темеВ ХК «Спартак» оценили итоги сезона. Клуб не попал в плей-офф
Комментарии
- 7 марта 2023
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:11
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:19
-
15:14
-
14:48
-
14:43
-
14:25
-
14:00
-
14:00
-
13:46
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:10
Партнерский контент