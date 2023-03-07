Плющев ответил на слова Ларионова о зрелищности игры в КХЛ

Бывший главный тренер молодёжной и главной сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова о зрелищности игры в КХЛ.

«Разглагольствования на тему, какой хоккей нам нужен, мы слышим давно. Сейчас идёт плей-офф, команды бьются за выход в следующий раунд. Какую тактику выбрать на матч — их личное дело. Главное, чтобы результат удовлетворял. Рассуждать о том, что надо поменять тактику, чтобы зрителей на трибуны привлечь… Мне кажется, ларчик открывается проще. Вы готовьте игроков — ярких, интересных, которые могут творить и импровизировать на площадке, удивлять даже тех, кто следит за хоккеем. Тогда популярность игры возрастёт.

Спросите болельщиков ЦСКА, зрелищный был вчера хоккей в матче с участием их команды? Вроде восемь шайб забросили, «Северсталь» выиграла 5:3. Они, думаю, скажут: в упор такого хоккея не видели. Да, всё решает результат, в том числе судьбы игроков, для тренеров, клубов. Вот я уверен, что динамовцы вчера были счастливы после победы над «Торпедо». Обыграли всухую команду, которая имеет хорошую прессу, на слуху. Это плей-офф — люди борются за «золотую богиню» в хоккее, правильно? А рассуждать, как надо побеждать, в какой хоккей играть…

Ещё раз говорю: готовьте игроков, новых харламовых, мальцевых, фетисовых, рагулиных — и будет совсем другой хоккей. А когда вы готовите усреднённый состав, который может решать скромные задачи и в котором нет звёзд, о какой зрелищности говорить? Чемпионаты мира по хоккею и по футболу подтверждают: там интерес публики обеспечивают звёзды, люди, способные удивлять и радовать своим мастерством. Какие мастера, такое и зрелище», — цитирует Плющева «РБ Спорт».