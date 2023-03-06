Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы поднять интерес к хоккею в России.

«Может ли плей-офф КХЛ поднять интерес к хоккею в России, чтобы главной темой выходных не был хет-трик Дзюбы в ворота «Локомотива»? Вы забыли отметить матч «Ливерпуля» с «Манчестер Сити». Это была яркая игра, мы вчера смотрели все вместе.

Почему, на мой взгляд, хоккей теряет аудиторию, и в таком городе, как Москва, где живёт 15 или 20 миллионов человек и в принципе можно заполнить арену вместимостью 12 тысяч? Здесь мы говорим о тех аспектах игры, которая приносят болельщикам пищу для размышлений, чтобы они возвращались на стадион. Можно закрыться, играть строго и так далее, и тогда мы получим пять-шесть тысяч человек и полупустые трибуны. Я помню, как в мои времена, когда в начале 90-х «Нью-Джерси» выигрывал Кубки Стэнли и играл «Детройт». В Детройте 20 тысяч человек на каждой игре, а в Нью-Джерси шесть-восемь тысяч – это максимум. Это говорит о том, что людям нужны эмоции и нужен спектакль. Да, ты можешь проиграть. «Детройт» не мог взять Кубок Стэнли 42 года, но философия игры была изменена. Команда начала играть в правильный хоккей, и это дало нам шаг двинуться вперёд и выиграть Кубок Стэнли.

Здесь то же самое. Москва голодна теми спектаклями и теми актёрами, которые выходят на сцену и делают хорошие вещи, чтобы люди говорили об этом – своим друзьям, своим коллегам и так далее, чтобы игра привлекала интерес. Понятно, что в плей-офф идёт бескомпромиссная борьба, борьба систем на выживание, но хотелось бы, чтобы игра была зрелищной. Тогда мы вернём эту игру на тот уровень, где она была в наши годы. Понятно, что здесь много факторов – и экономика, и цена на билеты. Но болельщик, который приходит за хорошей игрой, он вернётся обратно и возьмёт с собой семью, друзей, детей. И мальчишки, которые смотрят хоккей, они будут учиться наслаждаться этой игрой. Судейство тоже должно быть вовлечено в этот процесс, чтобы понимать, насколько важно чувствовать нить игры, чтобы не ломать какие-то вещи по ходу встречи. Ведь это очень просто сделать. Я не хочу снова возвращаться к этому, но повторы голов по 15 минут, которые смотрят и потом не засчитывают. Здесь масса всего – и это тоже влияет, потому что просто убивается ритм игры. Поэтому есть масса аспектов, которые можно обсуждать, чтобы игра была зрелищной, даже в плей-офф», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.