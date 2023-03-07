Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен в «Бостон»

Российский защитник Дмитрий Орлов, который перешёл из «Вашингтон Кэпиталз» в «Бостон Брюинз» в результате обмена, рассказал, как капитан «столичных» Александр Овечкин отреагировал на его уход.

«Какова была первая реакция Овечкина на обмен? Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди», — приводит слова Орлова Sport24.

Дмитрий Орлов принял участие в четырёх матчах за новую команду, забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач и суммарно набрал девять очков при общем показателе полезности «+7». Официальным сайтом НХЛ 31-летний защитник был признан первой звездой прошедшей игровой недели. Всего в текущем сезоне хоккеист провёл 48 матчей, в которых набрал 28 (6+22) очков.