Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов стал первой звездой недели в НХЛ
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.
Хоккеист, перешедший из «Вашингтон Кэпиталз», принял участие в четырёх матчах за новую команду, забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач и суммарно набрал девять очков при общем показателе полезности «+7».
Вторая звезда недели — форвард «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру. Нападающий «сенаторов» сыграл четыре встречи, набрав 9 (3+6) результативных баллов.
Третьей звездой недели стал вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон. Голкипер «дикарей» принял участие в двух встречах, в каждой из которых в среднем отражал 98,6% бросков при коэффициенте надёжности 0,48.
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