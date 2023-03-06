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Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов стал первой звездой недели в НХЛ

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов стал первой звездой недели в НХЛ
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Хоккеист, перешедший из «Вашингтон Кэпиталз», принял участие в четырёх матчах за новую команду, забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач и суммарно набрал девять очков при общем показателе полезности «+7».

Вторая звезда недели — форвард «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру. Нападающий «сенаторов» сыграл четыре встречи, набрав 9 (3+6) результативных баллов.

Третьей звездой недели стал вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон. Голкипер «дикарей» принял участие в двух встречах, в каждой из которых в среднем отражал 98,6% бросков при коэффициенте надёжности 0,48.

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