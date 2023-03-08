Плющев: в СКА пошёл нервяк в серии с минским «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о серии Кубка Гагарина СКА с минским «Динамо».

«Почему у СКА возникли проблемы в серии с минским «Динамо»? Во-первых, это плей-офф, где совершенно другой психологический настрой. Всё-таки у Питера календарь был достаточно гладкий и они ровно шли по турниру. А здесь игры, которые будут на грани нервного срыва. Может быть, не все игроки готовы к этому. Думали, что так же гладко пройдут, как прошли до этого.

Минск психологически настроился, ребята играют довольно хорошо, что говорит об их отдаче на площадке и то, что в психологии Минск превзошёл Питер. Факт, что в мастерстве питерцы всё равно выглядят поинтереснее, но здесь игра идёт на достаточно серьёзном нерве, где одно компенсируется другим.

Ошибки главного тренера Романа Ротенберга? Здесь я особо не буду разглагольствовать. Это не моё дело и пусть останется при мне. А то, что есть момент недонастроя или неорганизации – это налицо. По-моему, нервяк пошёл в команде. Мне это сложно обсуждать.

Возможна ли в этой серии сенсация? Если честно, нет. Думаю, что всё-таки Питер по составу гораздо плотнее и помощнее. Если только произойдёт что-то невероятное, но я думаю, что Питер всё-таки пройдет. Белорусы делают всё для того, чтобы пройти. Правильно их тренер сказал: «Сейчас больше идёт давление на соперника, а не на «Динамо». Его понять можно. Естественно, от Минска не ожидали такой прыти», — цитирует Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, вчера, 7 марта, в Минске «Динамо» одержало победу над СКА со счётом 4:2. Пятый матч в серии Кубка Гагарина состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск.