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«Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде, клуб собирается вернуться в КХЛ

«Лада» проиграла «АКМ» (1:2) во втором овертайме седьмого матча серии Кубка Петрова и вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде.

Таким образом, «АКМ», занявший 11-е место по итогам регулярного чемпионата, выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд турнира.

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

Тольяттинский клуб в регулярном сезоне ВХЛ провёл 50 матчей, в которых одержал 31 победу при 19 поражениях. С 67 результативными баллами «Лада» заняла шестое место в регулярке.

Напомним, в конце февраля «Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 млн рублей.