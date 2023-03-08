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«Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде, клуб собирается вернуться в КХЛ

«Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде, клуб собирается вернуться в КХЛ
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«Лада» проиграла «АКМ» (1:2) во втором овертайме седьмого матча серии Кубка Петрова и вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде.

Таким образом, «АКМ», занявший 11-е место по итогам регулярного чемпионата, выиграл серию со счётом 4-3 и вышел во второй раунд турнира.

ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 7-й матч
08 марта 2023, среда. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
АКМ
Тульская область
1:0 Грошев (Бобряшов, Железнов) – 25:22 (5x5)   1:1 Кулагин (Петраков) – 55:54 (5x5)   1:2 Артёмов – 86:49 (5x5)

Напомним, 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Решение о вступлении «Лады» будет принято на заседании совета директоров лиги в марте.

Тольяттинский клуб в регулярном сезоне ВХЛ провёл 50 матчей, в которых одержал 31 победу при 19 поражениях. С 67 результативными баллами «Лада» заняла шестое место в регулярке.

Напомним, в конце февраля «Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 млн рублей.

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