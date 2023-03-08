Плющев: многие команды КХЛ поддаются на требования спортивной прессы играть в атаку

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал об игре лидеров КХЛ в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

«Плей-офф проходит в интересной борьбе. Это связано с тем, что играют совершенно равные команды. Всё идёт на тоненького, упорные противостояния. Зрителям это, безусловно, любопытно наблюдать, но в такой борьбе всё-таки нет изюминки, а именно мастерства. К примеру, московское «Динамо», которое создало множество моментов с «Торпедо», но не смогло их реализовать. Конечно, удивил ЦСКА, хотя в последней встрече с «Северсталью» он и показал высочайший потенциал. Видимо, выходя в плей-офф, лидеры посчитали, что все вопросы в первом раунде изначально решены.

Или тот же СКА, который очень гладко прошёл регулярный чемпионат, но столкнулся с сопротивлением минчан. Начинается какая-то паника, перетасовки в составе, хотя он отобранный и мощный. Идут качели. Плюс многие поддаются на требования спортивной прессы играть в атаку. Кто кого перебежит, получается. Болельщики в восторге, а вот для результата это плохо», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Ранее Плющев рассказал о серии Кубка Гагарина СКА с минским «Динамо».