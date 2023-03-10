Гендиректор «Лады» раскрыл сумму бюджета самарского клуба для выступления в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв объявил сумму бюджета клуба для выступления в следующем сезоне КХЛ и рассказал о работе, которая ведётся в этом направлении.

«Недавно врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская заявила, что из регионального бюджета «Ладе» запланированы средства в объёме 750 миллионов рублей. Какую часть от общего бюджета составит эта сумма? От общего бюджета клуба эта сумма составит 53%. Кроме регионального бюджета, финансирование будет осуществляться из некоммерческих источников, в том числе от АО «АВТОВАЗ».

На каком этапе сейчас находится работа по возвращению «Лады» в КХЛ? Существует «дорожная карта» по переходу клуба в элиту российского хоккея, и ключевой датой в ней обозначено 31 марта 2023 года, когда будет принято решение совета директоров лиги.

Ведётся ли работа по подготовке стадиона к матчам КХЛ? Несомненно, работа ведётся. Средства выделены и размещены заявки на конкурс по определению поставщиков и подрядчиков бортов хоккейной коробки, системы освещения, системы «видеогол» и всего остального», — цитирует Чеботарёва Metaratings.ru.

В сезоне-2023/2024 пол зарплат для клубов КХЛ составит 405 миллионов рублей. Жёсткий потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей. Напомним, «Лада» проиграла АКМ (1:2) во втором овертайме седьмого матча серии Кубка Петрова и вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде. 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.