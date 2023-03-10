Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Лады» раскрыл сумму бюджета самарского клуба для выступления в КХЛ

Гендиректор «Лады» раскрыл сумму бюджета самарского клуба для выступления в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв объявил сумму бюджета клуба для выступления в следующем сезоне КХЛ и рассказал о работе, которая ведётся в этом направлении.

«Недавно врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская заявила, что из регионального бюджета «Ладе» запланированы средства в объёме 750 миллионов рублей. Какую часть от общего бюджета составит эта сумма? От общего бюджета клуба эта сумма составит 53%. Кроме регионального бюджета, финансирование будет осуществляться из некоммерческих источников, в том числе от АО «АВТОВАЗ».

На каком этапе сейчас находится работа по возвращению «Лады» в КХЛ? Существует «дорожная карта» по переходу клуба в элиту российского хоккея, и ключевой датой в ней обозначено 31 марта 2023 года, когда будет принято решение совета директоров лиги.

Ведётся ли работа по подготовке стадиона к матчам КХЛ? Несомненно, работа ведётся. Средства выделены и размещены заявки на конкурс по определению поставщиков и подрядчиков бортов хоккейной коробки, системы освещения, системы «видеогол» и всего остального», — цитирует Чеботарёва Metaratings.ru.

В сезоне-2023/2024 пол зарплат для клубов КХЛ составит 405 миллионов рублей. Жёсткий потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей. Напомним, «Лада» проиграла АКМ (1:2) во втором овертайме седьмого матча серии Кубка Петрова и вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде. 1 ноября 2022 года клуб из Тольятти отправил официальную заявку на вступление в Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Новость по теме
Третьяк: думаю, мы получим «Ладу» в КХЛ, губернатор сказал, что сделает для этого всё
Новость по теме
«Ладе» для участия в чемпионате КХЛ из регионального бюджета выделили 750 млн рублей
4
0
2
0
0
0
Поделиться
Теги Хоккей КХЛ ХК Лада •••

Заглавное фото: hclada.ru

Источник: Metaratings

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023