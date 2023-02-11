Третьяк: думаю, мы получим «Ладу» в КХЛ, губернатор сказал, что сделает для этого всё

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк надеется, что руководство тольяттинской «Лады» при поддержке губернатора области решит вопрос с финансированием и поможет клубу вернуться в КХЛ.

«Появляются новые дворцы, сейчас я в Воронеж поеду на открытие стадиона. В Новокузнецке месяц назад был, губернатор мне показывал, как идёт реконструкция, на днях запустили стадион. Арены строятся, дай бог. Как дальше они будут строиться, зависит от того, какое нам выделят финансирование. Может упасть темп. Ближайший бюджет по спорту уменьшился на 13 млрд.

«Лада»? Я разговаривал с губернатором, они говорят, что вопрос решат. Думаю, мы «Ладу» получим. Три месяца назад он сказал, что сделает всё, чтобы «Лада» была в КХЛ», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.