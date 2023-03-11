Нападающий «Динамо» о поражении от «Торпедо»: удаления подвели нас, желание прехлёстывает

Нападающий московского «Динамо» Богдан Тринеев посетовал на удаления в пятом матче серии с «Торпедо» (3:4 ОТ). Московский клуб пропустил победный гол при игре в меньшинстве. Счёт в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.
«Хороший матч, который надо было выигрывать. Удаления подвели нас. Тренеры просили нас избавляться от них, но пока не получается. Где-то желание перехлёстывает, где-то дисциплина подводит. Наше звено играет в силовой хоккей, «залезая под кожу» сопернику? Скорее, это мы внутри звена так планируем сами играть. Установка тренеров — забивать голы, приносить пользу. Тяжело было смотреть на игру со стороны в третьем периоде. Очень хотелось помочь команде, но такое было решение тренера», — цитирует Тринеева пресс-служба лиги.
Шестая игра в серии пройдёт завтра, 12 марта, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.
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